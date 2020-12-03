"Мешков Брест" обыграл "Эльверум" в гандбольной Лиге чемпионов

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" одержал победу над норвежским "Эльверумом" со счетом 29:27 в групповом этапе гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на паркете брестского спорткомплекса "Виктория" проходила в равной борьбе, соперники попеременно выходили вперед, но в концовке хозяева оказались сильнее. Самым результативным в составе мешковцев стал Вячеслав Шумак, забросивший 6 мячей. Отлично сыграл голкипер брестчан Иван Пешич, отразивший 13 бпосков соперников. До этого брестские гандболисты победили у себя дома северомакедонский "Вардар" (24:22), французский "Пари Сен-Жермен" (32:31) и венгерский "Пик" (26:24), разошлись миром в гостях с немецким "Фленсбургом" (29:29), а также уступили на выезде португальскому "Порту" (25:27) и польскому "Кельце" (27:34). Свой следующий матч "Мешков Брест" проведет 9 декабря в Сегеде против "Пика", который уступил в гостях "Фленсбургу" со счетом 24:26. Встречи "Пари Сен-Жермен" - "Кельце" и "Порту" - "Вардар" перенесены.

Турнирное положение: "Кельце" - 13 очков (8 матчей), "Фленсбург" - 11 (7), "Мешков Брест" - 9 (7), "Пари Сен-Жермен" - 6 (6), "Порту" - 6 (8), "Вардар" - 3 (5), "Пик" - 2 (5), "Эльверум" - 2 (6).

Лидеры предварительной группы В гандболисты испанской "Барселоны" одержали свою восьмую викторию подряд, обыграв в гостях датский "Ольборг" с результатом 35:32. Венгерский "Веспрем" уверенно переиграл на своей площадке немецкий "Киль" - 41:33. Чемпион Украины запорожский "Мотор" одолел на своей площадке словенский "Целе" со счетом 31:29. Белорусский легионер запорожцев Вячеслав Бохан забросил 6 мячей, в активе Бориса Пуховского 4 гола, трижды отличился Максим Бабичев.

Матч "Загреб" (Хорватия) - "Нант" (Франция) перенесен.

Турнирное положение в группе В: "Барселона" - 16 очков (8 матчей), "Веспрем" - 13 (8), "Ольборг" - 10 (9), "Киль" - 7 (8), "Мотор" - 6 (6), "Нант" - 4 (5), "Целе" - 2 (8), "Загреб" - 0 (6).

Групповой этап чемпионской Лиги должен завершиться в начале марта 2021 года. По две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал, а клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-