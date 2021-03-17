"Мешков Брест" одержал 16-ю викторию подряд в матчах чемпионата Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" одержали 16-ю победу подряд в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня действующие чемпионы страны победили в Могилеве местный клуб "Машека" со счетом 30:35 (18:16). Свои следующие поединки брестчане проведут в Минске: 20 марта против юниорской сборной Беларуси (U-18) и 24 марта против своего главного конкурента столичного СКА. Минские армейцы завтра сыграют со своей дочерней командой БГУФК-СКА.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Мешков Брест" - 32 очка (16 матчей), СКА - 24 (16), "Гомель" - 22 (16), "Машека" (Могилев) - 15 (16).

Ближайшие игры женского чемпионата Беларуси состоятся 24 марта. Лидер турнира "БНТУ-БелАЗ" примет в Минске аутсайдеров соревнований гандболисток юношеской сборной Беларуси (U-16). Действующие чемпионки гандболистки "Гомеля" сыграют у себя дома с минской "Звездой". В Бресте местный клуб "Виктория-Берестье" встретится с гостями из "Витебчанки".

После 21-го тура таблицу возглавляет "БНТУ-БелАЗ", у которого 38 очков, "Гомель" отстает на два балла, 32 очка в активе "Виктории-Берестья".-0-