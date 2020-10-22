22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" одержал третью победу в гандбольной Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке пятого тура предварительной группы А чемпионы Беларуси обыграли на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" венгерский "Пик" из Сегеда со счетом 26:24. В первой половине игры соперники попеременно выходили вперед, и на перерыв лидерами ушли гости - 12:11. Во втором тайме брестчане полностью завладели инициативой и в итоге выиграли с разницей в два мяча. Самым результативным в составе победителей стал Яка Малус, забросивший 7 мячей. До этого мешковцы победили у себя дома северомакедонский "Вардар" из Скопье (24:22), затем уступили в гостях португальскому "Порту" (25:27), потом вновь на своей площадке переиграли французский "Пари Сен-Жермен" (32:31), а в предыдущем туре на выезде потерпели поражение от польского "Кельце" со счетом 27:34. Свой следующий матч "Мешков Брест" должен был провести 28 октября в гостях у норвежского "Эльверума", но эта встреча перенесена в связи с эпидемиологической ситуацией.

Кроме матча в Бресте сегодня в группе А состоятся еще три игры. Гандболисты "Кельце", за который выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш, примут на своей площадке "Пари Сен-Жермен", немецкий "Фленсбург" у себя дома встретится с норвежским "Эльверумом", а "Вардар" в Скопье будет соперничать с гандболистами "Порту". Турнирное положение: "Кельце" - 6 очков (4 матча), "Фленсбург" - 6 (4), "Мешков Брест" - 6 (5), "Порту" - 4 (4), "Пари Сен-Жермен" - 2 (3), "Вардар" - 2 (2), "Эльверум" - 2 (3), "Пик" - 0 (3).

Вчера прошли два матча в предварительной группе В: "Ольборг" (Дания) - "Киль" (Германия) - 23:31, "Загреб" (Хорватия) - "Целе" (Словения) - 22:30. Встречи "Веспрем" (Венгрия) - "Барселона" (Испания) и "Мотор" (Запорожье, Украина) - "Нант" (Франция) перенесены.

Турнирное положение: "Барселона" - 8 (4), "Веспрем" - 8 (4), "Ольборг" - 8 (5), "Киль" - 6 (4), "Нант" - 2 (4), "Целе" - 0 (5), "Мотор" - 0 (3), "Загреб" - 0 (5).-0-