"Мешков Брест" остался на 8-м месте в группе А гандбольной Лиги чемпионов

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" остались на последнем, восьмом, месте предварительной группы А Лиги чемпионов после стартовых встреч второй половины турнирной дистанции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 8-го тура чемпионы Беларуси проиграли в хорватской столице еще одному аутсайдеру этой группы "Загребу" с результатом 24:31. В последнем туре первого круга на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" белорусский и хорватский клубы не выявили победителя, сыграв вничью - 30:30. Единоличным лидером группы А стал французский "Монпелье", победивший на своей арене норвежский "Эльверум" с результатом 39:32.

В поединке еще двух фаворитов датский "Ольборг" у себя дома оказался сильнее немецкого "Киля" - 35:33. На второе место поднялся венгерский "Пик" из Сегеда, победивший в Скопье северомакедонский "Вардар" - 30:27. Положение команд: "Монпелье" - 13 очков, "Пик" - 12, "Киль" - 11, "Ольборг" - 10, "Эльверум" - 8, "Вардар" - 5, "Загреб" - 4, "Мешков Брест" - 1. Свой следующий матч брестчане проведут 1 декабря в гостях у "Эльверума". В первом круге норвежцы выиграли в Бресте с результатом 30:27.

В группе В гандболисты польского "Кельце" во второй раз подряд обыграли действующего победителя чемпионской Лиги испанскую "Барселону", взяв верх на своей площадке со счетом 29:27. Белорусский легионер польского клуба Владислав Кулеш трижды поразил ворота соперников, Артем Королек забросил один мяч. В первом поединке этих команд в каталонской столице "Кельце" также выиграл с разницей в два мяча - 32:30. Чемпион Украины запорожский "Мотор" начал второй круг с гостевого поражения от венгерского "Веспрема" - 29:36. Лучшим снайпером у проигравших стал белорус Вячеслав Бохан, забросивший 8 мячей, Борис Пуховский отличился 5 раз. Немецкий "Фленсбург" победил в Бухаресте румынское "Динамо" со счетом 28:20. В последнем матче 8-го тура французский "Пари Сен-Жермен" обыграл на выезде португальский "Порту" со счетом 39:30.

Турнирное положение: "Кельце" - 14, "Веспрем" - 10, "Барселона" - 9, "Пари Сен-Жермен" - 9, "Фленсбург" - 7, "Мотор" - 6, "Порту" - 5, "Динамо" - 4.

После финиша групповой стадии по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал ЛЧ. Клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-