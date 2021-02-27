"Мешков Брест" победил БГУФК-СКА в матче чемпионата Беларуси

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" продолжил победную серию в матчах гандбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою 15-ю подряд викторию действующие чемпионы страны одержали сегодня у себя дома, разгромив минский БГУФК-СКА с результатом 42:29.

Еще две встречи мужского первенства состоятся завтра. Вице-чемпионы страны гандболисты столичного СКА примут на своей площадке могилевский клуб "Машека", а в Гродно местный "Кронон" встретится с гандболистами юниорской сборной Беларуси (U-18).

Положение в лидирующей группе белорусского чемпионата сейчас таково: "Мешков Брест" - 30 очков (15 матчей), СКА - 22 (15), "Гомель" - 22 (16), "Машека" (Могилев) - 15 (14).

Фавориты женского чемпионата Беларуси очередные встречи проведут сегодня на своих аренах. Чемпионки страны гандболистки "Гомеля" примут брестский клуб "Виктория-Берестье", а в Минске обладатель серебра "БНТУ-БелАЗ" встретится с гродненской "Городничанкой".

Турнирную таблицу возглавляют "Гомель" и "БНТУ-БелАЗ", набравшие по 34 очка в 19 проведенных матчах, на четыре балла меньше у "Виктории-Берестья".-0-