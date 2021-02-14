"Мешков Брест" победил гандболистов "Гомеля" в чемпионате Беларуси

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" продолжили победную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою 13-ю победу подряд действующие чемпионы страны одержали на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" над гостями из "Гомеля" - 35:30. Первую половину брестчане выиграли с минимальным перевесом в счете - 17:16, а после перерыва довели свое преимущество до пяти мячей. После этой победы "Мешков Брест" набрал 26 очков из 26 возможных.

Еще в одном поединке гродненский "Кронон" переиграл в Минске гандболистов БГУФК-СКА с результатом 32:27. В следующем туре 20 февраля "Мешков Брест" сыграет в Гродно с "Крононом". А до этого, 17 февраля, у "мешковцев" намечен очередной поединок группового этапа Лиги чемпионов в столице Франции с гандболистами "Пари Сен-Жермен".

Положение в лидирующей группе белорусского первенства сейчас таково: "Мешков Брест" - 26 очков (13 матчей), "Гомель" - 22 (15), СКА (Минск) - 20 (14), "Гомель" - 20 (14), "Машека" (Могилев) - 14 (12).

Очередные виктории одержали фавориты женского чемпионата Беларуси. Гандболистки "Гомеля" у себя дома разгромили "Витебчанку" со счетом 48:17, а в Минске "БНТУ-БелАЗ" не оставил шансов столичной "Звезде" - 47:28. "Городничанка" на своей площадке взяла верх над воспитанницами РГУОР - 39:28. В Бресте местный клуб "Берестье" одолел бобруйскую "Березину" - 30:28. Турнирную таблицу возглавляют "Гомель" и "БНТУ-БелАЗ", набравшие по 30 очков в 17 проведенных матчах, на два балла меньше у "Берестья".-0-