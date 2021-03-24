"Мешков Брест" победил гандболистов "Кронона" в чемпионате Беларуси

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи состоялись на чемпионате Беларуси по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры мужского первенства гандболисты клуба "Мешков Брест" одержали 18-ю викторию кряду, обыграв у себя дома гродненский "Кронон" со счетом 36:27. В субботу, 27 марта, действующие чемпионы страны примут на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" могилевский клуб "Машека". Неделю назад брестчане победили могилевчан на их арене со счетом 35:30.

В другом сегодняшнем матче гандболисты "Машеки" в Минске одолели БГУФК-СКА с минимальным перевесом - 31:30.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Мешков Брест" - 36 очков (18 матчей), СКА - 26 (17), "Гомель" - 22 (16), "Машека" (Могилев) - 17 (17), "Кронон" - 12 (18).

Главные фавориты женского чемпионата Беларуси сегодня добились побед на своих площадках. Лидер турнира "БНТУ-БелАЗ" разгромил в Минске аутсайдеров соревнований гандболисток юношеской сборной Беларуси (U-16) - 42:24. Действующие чемпионки гандболистки "Гомеля" у себя дома разгромили минскую "Звезду" со счетом 35:16. В Бресте местный клуб "Виктория-Берестье" был сильнее "Витебчанки" - 42:21. В Гродно спортсменки "Гордничанки" победили бобруйскую "Березину" с результатом 29:25.

После 22 туров таблицу возглавляет "БНТУ-БелАЗ", у которого 40 очков, "Гомель" отстает на два балла, 34 очка в активе "Виктории-Берестья". Матчи следующего тура запланированы на 27 марта.-0-