"Мешков Брест" победил "Гомель" в матче гандбольного чемпионата Беларуси

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" продолжает победное шествие в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня действующие чемпионы страны одержали свою одиннадцатую викторию кряду, разгромив в гостях гандболистов "Гомеля" со счетом 29:15. После этой победы в активе брестчан стало 22 очка из 22 возможных. На втором месте в турнирной таблице находится "Гомель", у которого 18 очков, третьим идет минский СКА, набравший 16 зачетных баллов после 12 проведенных встреч. Свой следующий матч национального первенства "Мешков Брест" проведет 6 февраля у себя дома против гандболистов юниорской сборной Беларуси (U-18).

До этого, 4 февраля, мешковцы в поединке очередного тура группового этапа Лиги чемпионов примут в Бресте одного из лидеров группы А немецкий "Фленсбург". После первой части соревнований положение в группе А таково: "Кельце" (Польша) - 13 очков (8 матчей), "Фленсбург" - 13 (8), "Мешков Брест" - 9 (9), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 6 (6), "Порту" (Португалия) - 6 (8), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 4 (6), "Эльверум" (Норвегия) - 4 (8), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 3 (5).

Положение в группе В чемпионской Лиги: "Барселона" (Испания) - 16 (8), "Веспрем" (Венгрия) - 13 (8), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 12 (9), "Ольборг" (Дания) - 10 (9), "Киль" (Германия) - 7 (8), "Нант" (Франция) - 4 (7), "Целе" (Словения) - 2 (8), "Загреб" (Хорватия) - 0 (7).

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи 1/8 финала.-0-