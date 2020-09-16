"Мешков Брест" победил "Вардар" на старте гандбольной Лиги чемпионов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" успешно стартовали в новом сезоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке первого тура предварительной группы А чемпионы Беларуси на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" одолели северомакедонский "Вардар" из Скопье со счетом 24:22. В первом тайме мешковцы владели инициативой и ушли на перерыв с преимуществом в два мяча - 12:10. Во второй половине игры гости несколько раз выходили вперед, но в итоге брестчане все же добились победы. Во втором туре "Мешков Брест" 23 сентября сыграет в гостях с португальским "Порту".

Также сегодня в этой группе гандболисты немецкого "Фленсбурга" на своей арене встретятся с польским "Кельце", в котором выступают белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш. В четверг, 17 сентября, "Порту" у себя дома сыграет с норвежским "Эльверумом". Матч "Пик" (Сегед, Венгрия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) перенесен.

В предварительной группе В словенский "Целе" уступил на своей арене датскому "Ольборгу" - 29:31. Позже французский "Нант" примет венгерский "Веспрем". Завтра состоятся еще две встречи: хорватский "Загреб" примет немецкий "Киль", а в Запорожье украинский "Мотор", в котором играют белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан, встретится с испанской "Барселоной".

По итогам первого этапа, который завершится 3 марта 2021 года, победители двух групп сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-4 места, проведут матчи 1/8 финала. Решающий этап Лиги чемпионов - "Финал четырех" - запланирован на 12-13 июня.-0-