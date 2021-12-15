"Мешков Брест" потерпел первое поражение в матчах чемпионата Беларуси

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА победили клуб "Мешков Брест" со счетом 37:28 в центральном поединке чемпионата Беларуси. Для действующих чемпионов страны это первое поражение в нынешнем первенстве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало встречи двух главных фаворитов первенства на паркете столичного дворца спорта "Уручье" прошло с преимуществом хозяев, потом гости перехватили инициативу, но к перерыву армейцы вновь вышли вперед на два мяча - 17:15. Во второй половине матча игра шла на встречных курсах, обе команды старались как можно быстрее завершать атаки, и в итоге подопечные Игоря Папруги преуспели больше, сумев переиграть грозного соперника с разницей в 7 мячей.

Ранее в этом сезоне лидеры встречались между собой дважды: в середине сентября брестчане выиграли у армейцев в Минске со счетом 34:30, а месяц назад в Бресте соперники не выявили победителя, сыграв вничью - 33:33. Следующая встреча фаворитов состоится 12 февраля в Бресте.

Также сегодня минский БГУФК-СКА уступил на своей площадке могилевскому клубу "Машека" с минимальной разницей - 28:29. Гандболисты "Гомеля" у себя дома переиграли гродненский "Кронон" со счетом 33:27.

После сегодняшних встреч "Мешков Брест" имеет 25 очков, в активе СКА на два балла меньше, у "Машеки" 17 очков, "Гомель" набрал 14 баллов.

В пятницу, 17 декабря, гандболисты "Машеки" примут в Могилеве "Мешков Брест", после чего в национальном чемпионате наступит перерыв до конца января. Он связан с подготовкой и участием сборной Беларуси в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 30 января 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.-0-