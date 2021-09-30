"Мешков Брест" потерпел третье поражение в новом сезоне гандбольной Лиги чемпионов

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" проиграли третий раз подряд в новом сезоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 3-го тура предварительной группы А брестчане принимали на своей арене венгерский "Пик" из Сегеда и уступили со счетом 25:28. Гости с самого начала вырвались вперед и ушли на перерыв с преимуществом в четыре мяча - 16:12. Во втором тайме хозяева очень старались догнать соперников, но смогли лишь немного сократить разрыв. Самыми результативными в составе брестчан стали Сташ Скубе и Владимир Враньеш, забросившие по 4 мяча.

В первом поединке нового сезона чемпионы Беларуси потерпели поражение от немецкого "Киля" - 30:33 (дома), а затем проиграли северомакедонскому "Вардару" из Скопье - 27:35 (в гостях).

Вчера в этой группе "Вардар" переиграл на своей арене датский "Ольборг" со счетом 30:28, а еще в одном поединке победитель не был выявлен - в хорватской столице "Загреб" и норвежский "Эльверум" завершили встречу вничью - 27:27. Сегодня гандболисты "Монпелье" примут гандболистов "Киля". Турнирное положение: "Вардар" - 5 (3), "Пик" - 5 (3), "Ольборг" - 4 (3), "Киль" - 4 (2), "Эльверум" - 2 (3), "Монпелье" - 1 (2), "Загреб" - 1 (3), "Мешков Брест" - 0 (3).

В группе В гандболисты португальского "Порту" сегодня обыграли в румынской столице бухарестское "Динамо" с минимальным преимуществом - 27:26. Вчера гандболисты венгерского "Веспрема" обыграли испанскую "Барселону" со счетом 29:28, прервав 40-матчевую победную серию каталонского клуба. Чемпионы Украины гандболисты запорожского "Мотора" уступили на своей площадке польскому "Кельце" - 25:26. В составе хозяев 6 мячей забросил белорусский легионер Борис Пуховский, у победителей трижды отличился белорус Артем Королек. В столице Франции "Пари Сен-Жермен" разошелся миром с немецким "Фленсбургом" - 27:27. Турнирное положение: "Барселона" - 4 очка (3 матча), "Веспрем" - 4 (3), "Кельце" - 4 (3), "Порту" - 4 (3), "Пари Сен-Жермен" - 3 (3), "Динамо" - 2 (3), "Мотор" - 2 (3), "Фленсбург" - 1 (3).

Групповой этап чемпионской Лиги завершится 9 марта 2022 года, после чего по две лучшие команды групп сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи за попадание в 1/4 финала. В прошлом сезоне "Мешков Брест" впервые в истории пробился в четвертьфинал, где уступил гандболистам "Барселоны", которые затем завоевали свой десятый Кубок европейских чемпионов, победив в решающем поединке "Ольборг".-0-