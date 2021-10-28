"Мешков Брест" примет "Эльверум" в гандбольной Лиге чемпионов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" проведут сегодня очередной поединок группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После неудачного старта чемпионы Беларуси попытаются набрать первые очки в домашнем матче 6-го тура с гандболистами норвежского клуба "Эльверум" (начало игры в 19.45; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

До этого брестчане проиграли все встречи в группе А - на своей арене немецкому "Килю" - 30:33 и венгерскому "Пику" из Сегеда - 25:28, а на выезде уступили северомакедонскому "Вардару" из Скопье - 27:35, датскому "Ольборгу" - 33:34 и французскому "Монпелье" - 26:32.

Вчера в этой группе гандболисты "Пика" победили в Сегеде гостей из "Ольборга" со счетом 31:28, в Скопье "Вардар" уступил "Килю" - 26:29, а в хорватской столице "Загреб" проиграл "Монпелье" с результатом 22:25. Положение команд: "Монпелье" - 9 очков (6 матчей), "Киль" - 9 (6), "Ольборг" - 8 (6), "Пик" - 8 (6), "Эльверум" - 6 (5), "Вардар" - 5 (6), "Загреб" - 1 (6), "Мешков Брест" - 0 (5).

В лидеры группы В вышел польский "Кельце", обыгравший на своей площадке французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 38:33. Белорусский легионер польского клуба Артем Королек забросил 5 мячей. Сегодня бухарестское "Динамо" примет в румынской столице венгерский "Веспрем", португальский "Порту" сыграет у себя дома с испанской "Барселоной", а немецкий "Фленсбург" встретится на своей арене с запорожским "Мотором", за который выступают белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский и Вячеслав Бохан. Положение команд: "Кельце" - 10 (6), "Барселона" - 8 (5), "Веспрем" - 8 (5), "Пари Сен-Жермен" - 5 (6), "Порту" - 4 (5), "Мотор" - 4 (5), "Динамо" - 2 (5), "Фленсбург" - 1 (5).

Групповой этап чемпионской Лиги завершится 9 марта 2022 года, после чего по две лучшие команды групп сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи за попадание в 1/4 финала. В прошлом сезоне "Мешков Брест" впервые в истории пробился в четвертьфинал, где уступил гандболистам "Барселоны", которые затем завоевали свой десятый Кубок европейских чемпионов, победив в решающем поединке "Ольборг".-0-