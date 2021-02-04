"Мешков Брест" примет "Фленсбург" в матче гандбольной Лиги чемпионов

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После почти двухмесячного перерыва на европейских гандбольных аренах возобновятся матчи группового этапа мужской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси гандболисты клуба "Мешков Брест" примут на площадке своего спорткомплекса "Виктория" одного из лидеров предварительной группы А немецкий "Фленсбург". В первом круге турнира встреча этих соперников на арене немецкого клуба завершилась вничью - 29:29.

Также сегодня в этой группе гандболисты португальского "Порту" сыграют у себя дома с северомакедонским "Вардаром" из Скопье, а 6 февраля в венгерском Сегеде состоится перенесенный матч между местным "Пиком" и французским клубом "Пари Сен-Жермен". После первой части соревнований положение команд в группе А таково: "Кельце" (Польша) - 13 очков (8 матчей), "Фленсбург" - 13 (8), "Мешков Брест" - 9 (9), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 6 (6), "Порту" (Португалия) - 6 (8), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 4 (6), "Эльверум" (Норвегия) - 4 (8), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 3 (5).

В группе В сегодня состоятся три поединка. Лидер турнира испанская "Барселона" сыграет на выезде с еще одним фаворитом венгерским "Веспремом", французский "Нант" примет гостей из словенского "Целе", а немецкий "Киль" на своей площадке встретится с украинским "Мотором" из Запорожья. В составе команды - чемпиона Украины выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Максим Бабичев, Борис Пуховский и Вячеслав Бохан. Положение в группе В чемпионской Лиги: "Барселона" (Испания) - 16 (8), "Веспрем" (Венгрия) - 13 (8), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 12 (9), "Ольборг" (Дания) - 10 (9), "Киль" (Германия) - 7 (8), "Нант" (Франция) - 4 (7), "Целе" (Словения) - 2 (8), "Загреб" (Хорватия) - 0 (7).

После группового этапа по две лучших команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи 1/8 финала.-0-