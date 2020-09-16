"Мешков Брест" примет "Вардар" в стартовом поединке гандбольной Лиги чемпионов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" сегодня проведут стартовый матч нового сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого тура предварительной группы А чемпионы Беларуси примут на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" северомакедонский "Вардар" из Скопье (начало в 19.45). Судить эту встречу будут российские арбитры Евгений Зотин и Николай Володьков.

Также сегодня в этой группе гандболисты немецкого "Фленсбурга" на своей арене встретятся с польским "Кельце", в котором выступают белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш. В четверг, 17 сентября, португальский "Порту" у себя дома встретится с норвежским "Эльверумом". Матч "Пик" (Сегед, Венгрия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) перенесен.

В предварительной группе В сегодня также пройдут два поединка: "Целе" (Словения) - "Ольборг" (Дания), "Нант" (Франция) - "Веспрем" (Венгрия). Завтра состоятся еще две встречи: хорватский "Загреб" примет немецкий "Киль", а в Запорожье украинский "Мотор", в котором играют белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан, встретится с испанской "Барселоной".

По итогам первого этапа, который завершится 3 марта 2021 года, победители двух групп сразу попадут в четвертьфинал, а команды занявшие 2-4-е места проведут матчи 1/8 финала. Решающий этап Лиги чемпионов ("Финал четырех") запланирован на 12-13 июня.-0-