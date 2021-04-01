"Мешков Брест" проиграл "Мотору" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" неудачно провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Запорожье чемпионы Беларуси уступили местному "Мотору" с результатом 30:32. В первой половине встречи брестчане допускали очень много ошибок в атаке, позволив соперникам забросить несколько легких мячей в быстрых отрывах. К перерыву преимущество хозяев составило три гола - 15:12. Во втором тайме гости приложили немало усилий, чтобы догнать запоржцев, но уйти от поражения им не удалось. Самым результативным в составе проигравших стал Максим Баранов, забросивший 9 мячей. Белорусский легионер украинского чемпиона Борис Пуховский забросил 4 мяча, в активе Вячеслава Бохана на гол меньше. Ответная встреча состоится в Бресте 8 апреля.

Также сегодня северомакедонский "Вардар" в Скопье потерпел крупное поражение от венгерского "Веспрема" - 27:41. Позже португальский "Порту" сыграет на своей площадке с датским "Ольборгом", а словенский "Целе" примет у себя дома французский "Пари Сен-Жермен".

Вчера состоялись два стартовых матча 1/8 финала. Польский "Кельце" с минимальным преимуществом одолел на выезде французский "Нант" - 25:24. Белорусский легионер польского клуба Владислав Кулеш забросил 4 мяча, Артем Королек отличился один раз. В венгерском Сегеде гандболисты немецкого "Киля" переиграли местный "Пик" со счетом 33:28.

В пятницу, 2 апреля, норвежский "Эльверум" примет испанскую "Барселону". Матч хорватского "Загреба" и немецкого "Фленсбурга" перенесен.

Ответные поединки за выход в четвертьфинал состоятся 5-8 апреля.-0-