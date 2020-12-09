"Мешков Брест" проиграл "Пику" в гандбольной Лиге чемпионов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" потерпел третье поражение на групповом этапе гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем восьмом поединке в предварительной группы А чемпионы Беларуси уступили в венгерском Сегеде местному клубу "Пик" с разницей в три гола - 27:30. После первой половины игры брестчане проигрывали пять мячей - 13:18, а во втором тайме сумели лишь сократить разрыв до трех мячей. Самым результативным в составе гостей стал Марко Панич, который семь раз поразил ворота "Пика".

До этого брестские гандболисты победили у себя дома северомакедонский "Вардар" (24:22), французский "Пари Сен-Жермен" (32:31), "Пик" (26:24) и норвежский "Эльверум" (29:27), разошлись миром в гостях с немецким "Фленсбургом" (29:29), а также уступили на выезде португальскому "Порту" (25:27) и польскому "Кельце" (27:34).

Следующий матч чемпионской лиги мешковцы должны провести 17 декабря в гостях у "Эльверума", который завтра примет на своей площадке гандболистов "Фленсбурга". Встречи "Вардар" - "Пари Сен-Жермен" и "Кельце" - "Порту" перенесены. Турнирное положение: "Кельце" - 13 очков (8 матчей), "Фленсбург" - 11 (7), "Мешков Брест" - 9 (8), "Пари Сен-Жермен" - 6 (6), "Порту" - 6 (8), "Пик" - 4 (5), "Вардар" - 3 (5), "Эльверум" - 2 (6).

Сегодня в предварительной группе В сегодня чемпион Украины запорожский "Мотор", в составе которого играют белорусские гандболисты Иван Мороз, Вячеслав Бохан, Борис Пуховский и Максим Бабичев, сыграет на выезде с французским "Нантом". Матчи "Целе" (Словения) - "Загреб" (Хорватия), "Барселона" (Испания) - "Веспрем" (Венгрия) и "Киль" (Германия) - "Ольборг" (Дания) перенесены. Турнирное положение в этой группе сейчас таково: "Барселона" - 16 очков (8 матчей), "Веспрем" - 13 (8), "Ольборг" - 10 (9), "Киль" - 7 (8), "Мотор" - 6 (6), "Нант" - 4 (5), "Целе" - 2 (8), "Загреб" - 0 (6).

Групповой этап чемпионской Лиги должен завершиться в начале марта 2021 года. По две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал, а клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-