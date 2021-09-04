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04 сентября 2021, 10:01

"Мешков Брест" проиграл в полуфинале SEHA-лиги и поспорит за бронзу

Фото meshkovbrest.by
Фото meshkovbrest.by

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" не смогли пробиться в финал розыгрыша SEHA-лиги, решающий этап которого проходит в хорватском Задаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За секунду до окончания основного времени полуфинального поединка чемпионы Беларуси проигрывали хорватскому "Загребу", но Дмитрий Санталов сумел сравнять счет - 32:32. Однако в серии послематчевых пенальти хорватские гандболисты сумели вырвать победу - 6:5. Самым результативным в составе брестчан стал Никита Вайлупов, забросивший 9 мячей.

Во втором полуфинальном матче северомакедонский "Вардар" из Скопье оказался сильнее украинского "Мотора" из Запорожья - 36:29. Белорусский легионер чемпионов Украины Вячеслав Бохан забросил 4 мяча, а Борис Пуховский дважды поражал ворота "Вардара".

Таким образом, завтра в решающем поединке за главный приз сыграют "Вардар" и "Загреб", а "Мешков Брест" и "Мотор" поспорят за третье итоговое место десятого розыгрыша SEHA-лиги.

В прошлом сезоне победителем стал венгерский "Веспрем", победивший в финале гандболистов "Вардара" со счетом 35:27. В матче за бронзу "Мешков Брест" оказался сильнее "Загреба" - 29:24. За все годы проведения этого турнира "Вардар" выигрывал его пять раз, трижды побеждал "Веспрем", один титул у "Загреба". Брестские гандболисты дважды становились серебряными призерами и трижды завоевывали бронзовые медали.-0-

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