"Мешков Брест" разгромил гандболистов "Машеки" в чемпионате Беларуси

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи состоялись на чемпионате Беларуси по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры мужского первенства гандболисты клуба "Мешков Брест" одержали 19-ю викторию кряду, разгромив на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" могилевский клуб "Машека" с разницей в 15 мячей, - 36:21. На прошлой неделе брестчане победили могилевчан на их арене со счетом 35:30.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Мешков Брест" - 38 очков (19 матчей), СКА - 26 (17), "Гомель" - 22 (16), "Машека" (Могилев) - 17 (18), "Кронон" - 12 (18).

На женском первенстве действующие чемпионки страны гандболистки "Гомеля" уверенно победили в Минске юниорскую сборную Беларуси (U-18) со счетом 36:18.

После этого успеха гомельчанки догнали "БНТУ-БелАЗ" - теперь у обеих команд-фавориток по 40 очков, но у минчанок игра в запасе. Свой 23-й поединок они проведут 3 апреля против столичной "Звезды", которая сегодня принимает брестский клуб "Виктория-Берестье". Также сегодня гандболистки "Витебчанки" сыграют у себя дома с "Городничанкой".-0-