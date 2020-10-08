"Мешков Брест" разгромил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" разгромил гандболистов минского СКА в гостевом поединке чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине игры минчане на равных сражались с чемпионами страны, уступив всего два гола - 17:19. А вот после перерыва брестчане полностью завладели инициативой и в итоге выиграли с разницей в 17 мячей - 42:25. Это шестая победа мешковцев в шести матчах нынешнего первенства. "Мешков Брест" имеет 12 очков, на два балла отстают гандболисты "Гомеля", у могилевского клуба "Машека" 7 очков, у вице-чемпиона минского СКА всего 6 зачетных баллов.

14 октября, брестская дружина проведет поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях у польского "Кельце". В предыдущих матчах "Мешков Брест" одержал две домашние виктории: над северомакедонским "Вардаром" - 24:22 и французским клубом "Пари Сен-Жермен" - 32:31, а в гостях уступил португальскому "Порту" с результатом 25:27. В группе А чемпионской Лиги лидирует немецкий "Фленсбург", у которого 6 очков из 6 возможных, "Мешков Брест" и "Кельце" имеют по 4 балла.-0-

Фото Сергея Шелега