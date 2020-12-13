"Мешков Брест" разгромил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" одержал десятую викторию подряд в матчах белорусского гандбольного первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня действующие чемпионы страны разгромили на своей площадке серебряных призеров гандболистов минского СКА со счетом 34:27. Мешковцы возглавляют турнирную таблицу национального первенства, набрав 20 очков из 20 возможных. На два балла отстает "Гомель", у минских армейцев 16 очков.
Для брестчан сегодняшняя встреча стала последней проверкой сил перед очередным поединком группового этапа Лиги чемпионов. В четверг, 17 декабря, "Мешков Брест" сыграет в гостях у норвежского "Эльверума".
Сейчас положение в предварительной группе А чемпионской Лиги таково: "Фленсбург" (Германия) - 13 очков (8 матчей), "Кельце" (Польша) - 13 (8), "Мешков Брест" (Беларусь) - 9 (8), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 6 (6), "Порту" - 6 (8), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 4 (6), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 3 (5), "Эльверум" (Норвегия) - 2 (7).-0-