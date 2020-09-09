"Мешков Брест" разгромил гандболистов "Витязя" в чемпионате Беларуси

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате Беларуси по гандболу сегодня прошли очередные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обладатели золота гандболисты клуба "Мешков Брест" разгромили на выезде столичный "Витязь-Леон" со счетом 42:23. В первом туре брестчане также без проблем переиграли юниорскую сборную Беларуси (U-18) - 43:27.

Сегодня юниорскую дружину уверенно победили вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА - 39:30. На старте нынешнего первенства армейцы сыграли вничью с гродненским "Крононом" - 30:30. А гродненские гандболисты сегодня с минимальной разницей в счете уступили на своей площадке бронзовому призеру могилевскому клубу "Машека" - 35:36.

Еще в одном сегодняшнем поединке "Гомель" обыграл у себя дома минский БГУФК-СКА - 36:34.

Положение в лидирующей группе: "Мешков Брест" - 4 очка (2 матча), "Гомель" - 4 (2), СКА - 3 (2), "Кронон" - 3 (3).-0-