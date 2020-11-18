"Мешков Брест" сыграет с "Фленсбургом" в гандбольной Лиге чемпионов

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После трехнедельного перерыва сегодня возобновятся встречи группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Беларуси "Мешков Брест" в очередной встрече предварительной группы А сыграет в гостях у немецкого "Фленсбурга" (начало в 20.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). До этого брестчане победили на своей арене северомакедонский "Вардар" из Скопье (24:22), французский "Пари Сен-Жермен" (32:31) и венгерский "Пик" из Сегеда (26:24), а также уступили в гостях португальскому "Порту" (25:27) и польскому "Кельце" (27:34).

Также сегодня гандболисты "Порту" примут на своей арене "Пари Сен-Жермен", а завтра "Вардар" сыграет у себя дома с "Кельце", за который выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.

Турнирное положение: "Кельце" - 9 очков (6 матчей), "Фленсбург" - 8 (5), "Мешков Брест" - 6 (5), "Порту" - 6 (6), "Вардар" - 3 (3), "Пари Сен-Жермен" - 2 (4), "Эльверум" - 2 (4), "Пик" - 0 (3).

В предварительной группе В датский "Ольборг" сыграет у себя дома с венгерским "Веспремом", а хорватский "Загреб" примет украинский "Мотор" из Запорожья с белорусами Иваном Морозом, Борисом Пуховским, Максимом Бабичевым и Вячеславом Боханом в составе. Завтра немецкий "Киль" встретится на своей площадке с лидером группы испанской "Барселоной".

Турнирное положение: "Барселона" - 10 (5), "Веспрем" - 9 (5), "Ольборг" - 8 (6), "Киль" - 6 (5), "Мотор" - 2 (4), "Нант" - 2 (4), "Целе" - 2 (6), "Загреб" - 0 (5).

Групповой этап чемпионской Лиги должен завершиться в начале марта 2021 года. По две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал, а клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-