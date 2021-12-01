"Мешков Брест" сыграет в гостях у "Эльверума" в матче гандбольной Лиги чемпионов

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" проведут сегодня очередной поединок группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 9-го тура предварительной группы А чемпионы Беларуси сыграют на выезде с норвежским "Эльверумом". Главный тренер брестчан Даниэль Гордо не смог отправится в Норвегию вместе с подопечными из-за положительного результата ПЦР-теста. Игрой команды будут руководить его ассистент Нуну Фарелу и спортивный директор клуба Павел Башкин. В первом круге норвежцы выиграли в Бресте с результатом 30:27. В восьми проведенных матчах чемпионы Беларуси сумели добыть лишь один балл, сыграв вничью с хорватским "Загребом" (30:30). Также сегодня датский "Ольборг" у себя дома встретится с венгерским "Пиком" из Сегеда, а лидер французский "Монпелье" примет на своей арене "Загреб". Завтра немецкий "Киль" будет соперничать с гостями из северомакедонского "Вардара" (Скопье).

Положение команд после 8 туров: "Монпелье" - 13 очков, "Пик" - 12, "Киль" - 11, "Ольборг" - 10, "Эльверум" - 8, "Вардар" - 5, "Загреб" - 4, "Мешков Брест" - 1.

В предварительной группе В чемпион Украины "Мотор", за который выступают белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский и Вячеслав Бохан, сыграет в Запорожье с немецким "Фленсбургом". Еще три встречи состоятся завтра: "Веспрем" (Венгрия) - "Динамо" (Бухарест, Румыния), "Барселона" (Испания) - "Порту" (Португалия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Кельце" (Польша). В составе польского чемпиона играют белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш. Положение команд после 8 туров: "Кельце" - 14, "Веспрем" - 10, "Барселона" - 9, "Пари Сен-Жермен" - 9, "Фленсбург" - 7, "Мотор" - 6, "Порту" - 5, "Динамо" - 4.

После финиша групповой стадии по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал ЛЧ. Клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-