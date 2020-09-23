"Мешков Брест" сыграет в гостях у гандболистов "Порту" в Лиге чемпионов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На гандбольных аренах Европы сегодня пройдут стартовые встречи второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мешков Брест" свой второй поединок в предварительной группе А проведет в гостях у португальского "Порту" (начало в 21.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первый игровой день брестчане победили на своей арене северомакедонский "Вардар" из Скопье со счетом 24:22, а португальская команда проиграла у себя дома норвежскому "Эльверуму" - 28:30. Также сегодня в этой группе польский "Кельце", за который выступают белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш, примет венгерский клуб "Пик" из Сегеда, а в столице Франции "Пари Сен-Жермен" сыграет с немецким "Фленсбургом". Матч "Вардар" - "Эльверум" перенесен.

В предварительной группе В датский "Ольборг" сегодня встретится на своей площадке с украинским "Мотором" из Запорожья, в котором играют белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан. Завтра в этой группе состоятся еще три встречи: "Веспрем" (Венгрия) - "Загреб" (Хорватия), "Киль" (Германия) - "Нант" (Франция), "Барселона" (Испания) - "Целе" (Словения).

После предварительного этапа, который должен завершиться 3 марта 2021 года, победители двух групп сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-4 места, проведут матчи 1/8 финала. Решающий этап Лиги чемпионов - "Финал четырех" - запланирован на 12-13 июня.-0-