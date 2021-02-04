"Мешков Брест" уступил "Фленсбургу" в матче гандбольной Лиги чемпионов

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" проиграли немецкому "Фленсбургу" со счетом 26:28 в доманшнем матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу с одним из лидеров предварительной группы А брестчане начали не очень удачно, но к перерыву сумели вырваться вперед - 15:14. Во второй половине соперники поочередно лидировали, однако в концовке гости были успешнее и победили с перевесом в два мяча. Самыми результативными в составе мешковцев стали Марко Панич, Никита Вайлупов и Владимир Враньеш, забросившие по пять мячей. В первом круге турнира встреча этих соперников на арене немецкого клуба завершилась вничью - 29:29. Также сегодня в этой группе гандболисты португальского "Порту" сыграют у себя дома с северомакедонским "Вардаром" из Скопье. Положение команд в группе А сейчас таково: "Фленсбург" - 15 очков (9 матчей), "Кельце" (Польша) - 13 (8) "Мешков Брест" - 9 (10), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 6 (6), "Порту" (Португалия) - 6 (8), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 4 (6), "Эльверум" (Норвегия) - 4 (8), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 3 (5).

В группе В сегодня состоятся три поединка. Лидер турнира испанская "Барселона" сыграет на выезде с еще одним фаворитом венгерским "Веспремом", французский "Нант" примет гостей из словенского "Целе", а немецкий "Киль" на своей площадке встретится с украинским "Мотором" из Запорожья. В составе чемпиона Украины выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Максим Бабичев, Борис Пуховский и Вячеслав Бохан. Положение в группе В чемпионской Лиги: "Барселона" (Испания) - 16 (8), "Веспрем" (Венгрия) - 13 (8), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 12 (9), "Ольборг" (Дания) - 10 (9), "Киль" (Германия) - 7 (8), "Нант" (Франция) - 4 (7), "Целе" (Словения) - 2 (8), "Загреб" (Хорватия) - 0 (7).

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи 1/8 финала.-0-