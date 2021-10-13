"Мешков Брест" уступил "Ольборгу" в матче гандбольной Лиги чемпионов

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" уступили в гостевой встрече группового раунда Лиги чемпионов соперникам из датского "Ольборга" - 33:34, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отметим, что брестчане смотрелись на фоне финалистов прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов весьма достойно и были близки к тому, чтобы наконец пополнить свою копилку очками. До середины второго тайма "Мешков Брест" и "Ольборг" шли вровень. То одна, то другая команда выходила вперед, но соперники тут же догоняли. Ближе к концу встречи датчанам удалось выйти вперед и не упустить свое преимущество до финального свистка.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Феликс Клаар, забросивший восемь мячей, а также Себастьян Бартольд и Кристиан Бьорнсен, у которых на счету по семь взятий ворот. У брестчан Батист Бонфон отличился восемь раз. Пять мячей на счету Андрея Юринка. Четырежды поражали ворота скандинавского клуба Станислав Кашпарек и Никита Вайлупов.

Напомним, что в первом поединке нового сезона чемпионы Беларуси, играющие в группе А, потерпели поражение от немецкого "Киля" - 30:33 (дома), а затем проиграли северомакедонскому "Вардару" из Скопье - 27:35 (в гостях). Затем было поражение от "Пика" из Сегеда со счетом 25:28.

Групповой этап чемпионской Лиги завершится 9 марта 2022 года, после чего по две лучшие команды групп сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи за попадание в 1/4 финала. В прошлом сезоне "Мешков Брест" впервые в истории пробился в четвертьфинал, где уступил гандболистам "Барселоны", которые затем завоевали свой десятый Кубок европейских чемпионов, победив в решающем поединке "Ольборг".-0-