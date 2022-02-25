"Мешков Брест" уступил "Пику" в ЛЧ и потерял шансы выйти в плей-офф

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" потерпели девятое поражение в групповом турнире Лиги чемпионов. Брестчане потеряли шансы пробиться в плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 12-го тура предварительной группы А чемпион Беларуси уступил в венгерском Сегеде венгерскому "Пику" с результатом 26:28. Самым результативным в составе проигравших стал Стеван Сретенович, забросивший 7 мячей. В первом круге эти соперники встречались на арене брестского спорткомплекса "Виктория", и тогда гандболисты "Пика" выиграли со счетом 28:25.

Датский "Ольборг" переиграл на своей площадке норвежский "Эльверум" - 32:27, северомакедонский "Вардар" одолел в Скопье гостей из "Загреба" со счетом 20:19, а немецкий "Киль" у себя дома разгромил французский "Монпелье" - 35:26. Положение команд после 12 туров: "Ольборг" - 18 очков, "Киль" - 17, "Монпелье" - 16, "Пик" - 16, "Вардар" - 9,"Эльверум" - 8, "Загреб" - 8, "Мешков Брест" - 4.

Лидер предварительной группы В польский "Кельце" победил на своей арене украинский "Мотор" из Запорожья со счетом 33:27. В составе победителей белорус Артем Королек забросил 3 мяча, у проигравших Борис Пуховский 4 раза поразил ворота хозяев, в активе Вячеслава Бохана 3 гола. Испанская "Барселона" победила у себя дома венгерский "Веспрем" - 35:30, португальский "Порту" проиграл на своей площадке румынскому "Динамо" из Бухареста - 31:32, в столице Франции "Пари Сен-Жермен" выиграл у немецкого "Фленсбурга" - 33:30. Положение команд: "Кельце" - 18 (12 матчей), "Барселона" - 16 (12), "Пари Сен-Жермен" - 14 (11), "Веспрем" - 13 (12), "Фленсбург" - 9 (12), "Мотор" - 8 (11), "Порту" - 8 (12), "Динамо" - 8 (12).

После финиша групповой стадии по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал ЛЧ. Клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-