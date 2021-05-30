"Мешков Брест" в 13-й раз стал обладателем Кубка Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" в 13-й стали обладателями Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке чемпионы страны в упорнейшей борьбе одолели гандболистов минского СКА со счетом 34:33 (18:18). Первый тайм решающего кубкового матча прошел в равной борьбе и завершился вничью. Сразу после перерыва брестчане оторвались на три мяча, потом армейцы выровняли положение, но в самой концовке "Мешков Брест" все же сумел вырвать победу с минимальным преимуществом. Этот матч стал последним для главного тренера брестского клуба Рауля Алонсо. В следующем сезоне его сменит другой испанский специалист Даниэль Гордо.

В полуфинале "мешковцы" победили гандболистов "Гомеля" - 35:29, а минчане разгромили могилевский клуб "Машека" с результатом 32:23.

В матче за 3-е место в кубковом турнире "Гомель" одолел "Машеку" с разницей в три гола - 29:26.

Брестские гандболисты 13 раз становились победителями кубкового розыгрыша. Семь трофеев у минского СКА, три - у столичного "Аркатрона", два - у минского "Динамо".

На прошлой неделе в Бресте прошел заключительный этап женского кубкового розыгрыша. В финальном поединке гандболистки "Гомеля" нанесли поражение брестскому клубу "Виктория-Берестье" со счетом 39:25 и в шестой раз стали обладательницами Кубка Беларуси. В матче за третье итоговое место чемпионки страны гандболистки БНТУ-БелАЗа уверенно переиграли гродненскую "Городничанку" - 36:28.

За всю историю женского кубкового турнира, который проводится с сезона 1997/1998 годов, трофей выигрывали только три команды: минский БНТУ-БелАЗ - 16 раз, "Гомель" - 6, "Городничанка" - 2.-0-