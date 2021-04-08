"Мешков Брест" впервые пробился в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" впервые пробились в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси в ответном поединке 1/8 финала на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" уверенно переиграли запорожский "Мотор" со счетом 30:23. В составе брестчан отлично сыграл голкипер Иван Пешич, а самым результативным стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. Столько же раз отличился белорусский легионер украинского чемпиона Борис Пуховский, а в активе Вячеслава Бохана один гол. В первой встрече чемпионы Украины обыграли брестчан в Запорожье со счетом 32:30. В борьбе за выход в полуфинал "Мешков Брест" будет соперничать с испанской "Барселоной". Первая встреча состоится 12 мая в Бресте, ответная - 19 мая в Барселоне.

Также сегодня четвертьфиналистом стал венгерский "Веспрем", победивший у себя дома северомакедонский "Вардар" с результатом 39:30. В Скопье венгры также были сильнее - 41:27.

Последний участник 1/4 финала определится сегодня во французской столице, где "Пари Сен-Жермен" сыграет с гостями из словенского "Целе". В первом матче парижане победили словенцев на их площадке со счетом 37:24.

Ранее в четвертьфинал вышли немецкие "Киль" и "Фленсбург", а также датский "Ольборг" и французский "Нант".-0-