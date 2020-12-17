"Мешков Брест" встретится с "Эльверумом" в гостевом матче Лиги чемпионов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные поединки состоятся сегодня на групповом этапе мужской Лиги чемпионов по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Беларуси "Мешков Брест" сыграет в гостях у норвежского "Эльверума" (начало в 20.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В матче первого круга эти соперники встречались в Бресте и хозяева одолели гостей из Норвегии с перевесом в два гола - 29:27. Перед отъездом на сегодняшнюю встречу "мешковцы" разгромили на своей площадке минский СКА с результатом 34:27. На прошлой неделе брестчане в Лиге чемпионов проиграли в Сегеде венгерскому клубу "Пик" со счетом 27:30, а гандболисты "Эльверума" у себя дома с минимальной разницей уступили немецкому "Фленсбургу" - 29:30.

Положение команд в группе А чемпионской Лиги сейчас таково: "Фленсбург" (Германия) - 13 очков (8 матчей), "Кельце" (Польша) - 13 (8), "Мешков Брест" (Беларусь) - 9 (8), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 6 (6), "Порту" (Португалия) - 6 (8), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 4 (6), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 3 (5), "Эльверум" (Норвегия) - 2 (7).

В предварительной группе В чемпионской Лиги чемпион Украины запорожский "Мотор" примет у себя дома гостей из хорватского "Загреба", который до этого потерпел шесть поражений в шести проведенных поединках. В составе запорожского клуба успешно выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан.

Положение команд: "Барселона" (Испания) - 16 очков (8 матчей), "Веспрем" (Венгрия) - 13 (8), "Ольборг" (Дания) - 10 (9), "Мотор" - 8 (7), "Киль" (Германия) - 7 (8), "Нант" (Франция) - 4 (6), "Целе" (Словения) - 2 (8), "Загреб" - 0 (6).

Групповой этап чемпионской Лиги должен завершиться в начале марта 2021 года. По две лучших команды сразу выйдут в четвертьфинал, а клубы, которые займут с третьего по шестое места, сыграют в 1/8 финала.-0-