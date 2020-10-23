"Мешков Брест" занимает 3-е место в группе А гандбольной Лиги чемпионов

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После очередных матчей гандбольной Лиги чемпионов "Мешков Брест" занимает третье место в предварительной группе А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке пятого тура чемпионы Беларуси одержали свою третью победу, обыграв на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" гандболистов венгерского "Пика" из Сегеда с результатом 26:24 (11:12). До этого мешковцы победили у себя дома северомакедонский "Вардар" из Скопье (24:22), затем уступили в гостях португальскому "Порту" (25:27), потом вновь на своей площадке переиграли французский "Пари Сен-Жермен" (32:31), а в предыдущем туре на выезде потерпели поражение от польского "Кельце" со счетом 27:34. Свой следующий матч "Мешков Брест" должен был провести 28 октября в гостях у норвежского "Эльверума", но эта встреча перенесена в связи с эпидемиологической ситуацией. На 18 ноября намечен гостевой поединок брестчан с немецким "Фленсбургом".

Кроме матча в Бресте вчера в группе А состоялись еще три игры. "Фленсбург" у себя дома переиграл "Эльверум" с результатом 37:35 (18:14), а "Вардар" в Скопье сыграл вничью с гандболистами "Порту" - 25:25 (13:12). Гандболисты "Кельце" одолели на своей арене "Пари Сен-Жермен" - 35:33 (18:18). Белорусский легионер польского клуба Артем Королек забросил в этой встрече четыре мяча.

Турнирное положение: "Кельце" - 8 очков (5 матчей), "Фленсбург" - 6 (5), "Мешков Брест" - 6 (5), "Порту" - 5 (5), "Вардар" - 3 (3), "Пари Сен-Жермен" - 2 (4), "Эльверум" - 2 (4), "Пик" - 0 (3).

Результаты встреч в предварительной группе В: "Ольборг" (Дания) - "Киль" (Германия) - 23:31, "Загреб" (Хорватия) - "Целе" (Словения) - 22:30. Матчи "Веспрем" (Венгрия) - "Барселона" (Испания) и "Мотор" (Запорожье, Украина) - "Нант" (Франция) перенесены.

Турнирное положение: "Барселона" - 8 (4), "Веспрем" - 8 (4), "Ольборг" - 8 (5), "Киль" - 6 (4), "Нант" - 2 (4), "Целе" - 2 (5), "Мотор" - 0 (3), "Загреб" - 0 (5).-0-