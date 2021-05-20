"Мешков Брест" завершил выступление в гандбольной Лиге чемпионов

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" не сумел пробиться в "Финал четырех" гандбольной Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинале испанской "Барселоне", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном поединке в гостях у испанской "Барселоны" чемпионы Беларуси проиграли с результатом 28:40. Самым результативным в составе мешковцев стал их лучший бомбардир Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей.

На прошлой неделе брестчане уступили "Барсе" на своей площадке со счетом 29:33. Барселонский клуб одержал победы во всех 18 играх нынешнего сезона ЛЧ. "Мешков Брест" в этом сезоне впервые вышел в четвертьфинальную стадию главного клубного турнира Европы.

Кроме "Барселоны" в решающий раунд чемпионской Лиги пробились два представителя Франции. Гандболисты "Нанта" по сумме двух встреч оказались сильнее венгерского "Веспрема" - 32:28 (дома) и 30:32 (в гостях). "Пари Сен-Жермен", одолел по сумме двух поединков 1/4 финала победителя прошлого сезона чемпионской Лиги немецкий "Киль" - 29:31 (в гостях) и 34:28 (дома).

Датский "Ольборг" взял верх над еще одним представителем немецкой бундеслиги "Фленсбургом" - 26:21 (дома) и 29:33 (в гостях).

"Финал четырех" гандбольной Лиги чемпионов состоится 12-13 июня в немецком Кельне. В решающем поединке прошлого сезона Лиги чемпионов гандболисты "Киля" обыграли "Барселону" со счетом 33:28. "Барселона" выигрывала главный клубный турнир Старого Света больше других - девять раз. Дважды, в 2011-м и 2015 годах, в ее составе был белорус Сергей Рутенко. Пять титулов у немецкого "Гуммерсбаха", четыре в активе "Киля", трижды обладателями кубка европейских чемпионов становились гандболисты минского СКА (1987, 1989, 1990).-0-