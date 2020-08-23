"Мешков Брест" завоевал Кубок Беларуси по гандболу

Фото гандбольного клуба "Мешков Брест"
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" в 12-й раз стали обладателями Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке кубкового розыгрыша в Пинске брестчане обыграли минский СКА со счетом 26:25 (15:13).
В игре за третье место гандболисты "Гомеля" в упорной борьбе переиграли могилевский клуб "Машека" с минимальным перевесом - 32:31.
В полуфиналах "Мешков Брест" разгромил соперников из "Гомеля" со счетом 33:22, а столичные армейцы были сильнее "Машеки" - 36:29.
В прошлые годы Кубком Беларуси, кроме брестчан, владели только столичные клубы: СКА - 7 раз, "Аркатрон" - 3, "Динамо" - 2.-0-