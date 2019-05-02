Месси догнал Роналду по голам

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил свой 600-й мяч за один клуб и отличился в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", сообщает
Капитан сине-гранатовых отметился дублем во втором тайме. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев.
По числу забитых мячей за один клуб Месси сравнялся с португальским нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Французский футбольный клуб "Ним" отреагировал на достижение Месси с юмором. "600 голов – и ни одного в наши ворота", – сообщает "Ним" в Twitter.-0-
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