Месси признан лучшим футболистом десятилетия - IFFHS

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лионель Месси признан лучшим футболистом десятилетия 2010-2020 годов по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам опроса представителей 150 стран мира 33-летний аргентинский форвард испанской "Барселоны" значительно опередил всех своих конкурентов. Лионель Месси является лучшим бомбардиром сборной Аргентины и "Барсы" за всю историю, шестикратным обладателем "Золотого мяча", многократным триумфатором Лиги чемпионов, чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. На второй позиции нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" из Турина Криштиану Роналду, который с 2009-го по 2018 годы играл в испанском "Реале" из Мадрида, третье место занял испанский полузащитник Андрес Иньеста, игравший в "Барселоне" с 2002-го по 2018 годы.

В первую десятку также вошли Неймар (Бразилия, "Пари Сен-Жермен", Франция), Серхио Рамос ("Реал", Мадрид, Испания), Мануэль Нойер ("Бавария", Мюнхен, Германия), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария", Мюнхен, Германия), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Турин, Италия), Златан Ибрагимович (Швеция, "Милан", Италия) и Лука Модрич (Хорватия, "Реал", Мадрид, Испания).-0-