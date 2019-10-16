Месси установил рекорд, получив шестую "Золотую бутсу"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси шестой раз получил приз лучшего бомбардира сезона – "Золотую бутсу", сообщили представители "Барселоны" в Twitter .

Это рекорд. Награду футболисту вручали двое его маленьких детей. В прошлом сезоне нападающий забил 36 голов в 34 играх чемпионата Испании.

Прежде аргентинский футболист получал награду лучшего бомбардира в сезонах 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017 и 2017-2018. В его активе – пять наград "Золотой мяч".Эту награду вручают лучшему в Европе игроку года. Месси - рекордсмен по количеству этих наград, как и знаменитый португалец Криштиану Роналду.

"Золотую бутсу" вручают лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).-0-