Месси впервые после перелома руки вышел на поле в составе "Барселоны"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА - ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе "Барселоны" на матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу против "Бетиса".

Он получил перелом руки 20 октября в матче девятого тура испанского первенства с "Севильей". Из-за этого он пропустил два матча Лиги чемпионов против итальянского "Интера", две встречи чемпионата и одну - Кубка Испании. В отсутствие Месси "Барселона" одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 24 очками. В нынешнем сезоне Месси отметился за клуб 12 голами и шестью голевыми передачами в 12 играх во всех турнирах.-0-