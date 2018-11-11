Месси впервые после перелома руки вышел на поле в составе "Барселоны"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА - ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе "Барселоны" на матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу против "Бетиса".
Он получил перелом руки 20 октября в матче девятого тура испанского первенства с "Севильей". Из-за этого он пропустил два матча Лиги чемпионов против итальянского "Интера", две встречи чемпионата и одну - Кубка Испании. В отсутствие Месси "Барселона" одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.
"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 24 очками. В нынешнем сезоне Месси отметился за клуб 12 голами и шестью голевыми передачами в 12 играх во всех турнирах.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4185 BYN
|2.415 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.1336 BYN
|2.132 BYN
|2.137 BYN
|RUB
|3.1868 BYN
|3.17 BYN
|3.19 BYN