Места на трибунах на открытие и закрытие Игр в Токио разыграют в лотерею

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Места на трибунах для болельщиков на церемонии открытия и закрытия XXXII Олимпиады в Токио, а также на соревнования в семи наиболее популярных видах спорта разыграют в лотерею. Об этом со ссылкой на информацию оргкомитета "Токио-2020" БЕЛТА сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

Изначально, до всех противоэпидемических мер, была продана большая часть билетов. Однако в июне 2021 года принято решение ограничить присутствие болельщиков на трибунах до 10 тыс., чтобы избежать распространения коронавируса. Количество билетов будет сокращено на 910 тыс. (примерно до 2,72 млн).

Результаты лотереи опубликуют на официальном сайте по продаже билетов 6 июля.

Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября. Общий бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из-за переноса стартов на год увеличился до $15,8 млрд.-0-