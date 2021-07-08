Местных зрителей не допустят на мероприятия Олимпиады в столичном регионе Японии

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия, которые пройдут на территории столичного региона Японии, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщает ТАСС.

Ожидается, что в ближайшее время об этом будет объявлено по итогам начавшегося заседания представителей Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, правительства Японии, администрации Токио и оргкомитета "Токио-2020".

При этом организаторы летних Олимпийских игр в Токио приняли решение допустить местных зрителей на соревнования, которые пройдут на территории центральной префектуры Сидзуока, восточной Ибараки, а также северо-восточных Фукусима и Мияги, уточнили источники.

Ранее правительство Японии ввело режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции в Токио с 12 июля по 22 августа. На этот же период было продлено действие усиленных мер против распространения инфекции в Канагаве, Сайтаме и Тибе. Этот режим и указанные меры предполагают, в частности, ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.-0-