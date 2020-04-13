Место хранения огня токийской Олимпиады не разглашается

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Место хранения огня токийских Олимпийских игр тщательно скрывается по соображениям безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

После прибытия олимпийского огня в Японию он был выставлен на обозрение в префектуре Фукусима, но из-за распространения коронавируса оргкомитет совместно с Международным олимпийским комитетом приняли решение закрыть доступ. Японские власти обещают вновь представить один из символов Игр болельщикам после улучшения эпидемиологической ситуации.

Огонь XXXII летней Олимпиады был зажжен 12 марта текущего года в греческой Олимпии, 19 марта был передан Японии, но из-за переноса главных стартов на 2021 год эстафету отложили.

Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования пройдут по 33 видам спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.-0-