"Металлург" обыграл "Шахтера" в матче чемпионата Беларуси по хоккею

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты жлобинского "Металлурга" обыграли солигорский "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси. Встреча завершилась в пользу "стальных волков" со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды с начала встречи играли в открытый хоккей, и моменты возникали то у одних, то у других ворот. Однако вратарь жлобинцев Дмитрий Мильчаков поймал кураж и постоянно выручал свою команду, даже в самые трудные моменты. Кроме того, отлично удался матч против "горняков" Дмитрию Войтехову, который в итоге оформил хет-трик. Именно он на исходе 15-й минуты встречи открыл счет с помощью партнеров по звену Евгения Астанкова и Александра Еронова. Пропустив, солигорская команда активизировала наступательные действия, но "стальные волки" выдержали до перерыва.

После паузы свое веское слово вновь сказал Дмитрий Войтехов, на 23-й минуте матча увеличивший отрыв от "горняков" после "ассиста" Алексея Михнова и Евгения Астанкова. Но на этом злоключения хоккеистов из Солигорска не закончились. Казалось бы, Роман Малиновский, пробивший таки Дмитрия Мильчакова, подарил своей команде надежду, но жлобинцы не только внимательно играли в обороне, но и при случае беспокоили голкипера "Шахтера" Сергея Степанова. Так, на 55-й минуте вновь отличился Дмитрий Войтехов. Понимая, что победа уходит из рук, Юрий Файков попытался перестроить игру своей команды, но агрессивная игра соперников заставила "оранжево-черных" признать поражение в матче. Точку в нем поставил Захар Полищук незадолго до финальной сирены. Как ни старались "горняки", но уйти от поражения не смогли. Теперь игроков солигорской дружины отделяют от лидеров из "Юности" пять очков.-0-