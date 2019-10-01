Метатель молота Глеб Дударев вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Глеб Дударев, выступавший в метании молота в группе А, вышел в финал данного вида программы чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глеб Дударев в своей лучшей попытке смог отправить снаряд на 76 м 28 см и занял 11-е место по итогам отбора. Он стал участником решающей стадии планетарного первенства, попав в топ-12 спортсменов.

Еще один белорусский метатель молота Захар Махросенко, выступавший в группе В, остался за порогом медальной стадии соревнований. Его результат - 74 м 84 см.

Тройку сильнейших в этом виде составили поляки Павел Файдек (79 м 24 см), Войцех Новицкий (77 м 89 см) и француз Квентин Биго (77 м 44 см).-0-