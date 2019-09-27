Метательница молота Анна Малыщик вышла в финал ЧМ по легкой атлетике

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская метательница молота Анна Малыщик вышла в финал на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе с 27 сентября по 6 октября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анна, попавшая в квалификационную группу А, выполнила норматив с третьей попытки, отправив снаряд на 72,59 м. Это четвертый результат среди 10 претенденток на место в решающей стадии соревнований.

В этом виде программы в группе В сегодня выступят еще две белоруски - Елена Соболева и Анастасия Коломоец.

На ЧМ по легкой атлетике около 2 тыс. спортсменов из более чем 200 стран ведут борьбу за 49 комплектов медалей. В их числе 30 легкоатлетов из Беларуси. На чемпионате мира в Пекине в 2015 году белорусы выиграли золотую и бронзовую медали, а в Лондоне-2017 остались без наград.-0-