Метательница молота Анна Малыщик заняла 2-е место в матче Европа - США

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Малыщик стала второй в соревнованиях по метанию молота в матче легкоатлетов Европы - США в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучше попытке Анна Малыщик послала снаряд на 72 м 70 см. Ее опередила только польская спортсменка Йоанна Федоров, результат которой 74 м 34 см, третье место заняла американка Брук Андерсен - 72 м 59 см.

После завершения соревнований Анна Малыщик сказала, что сегодня рассчитывала показать лучший результат, но, к сожалению, не получилось порадовать своих болельщиков победой. Теперь нужно продолжать подготовку к главному турниру сезона - чемпионату мира, чтобы пик формы пришелся именно на состязания в Дохе, отметила она.

Малыщик: надеюсь, что легкоатлетические матчи Европа - США станут хорошей традицией Белоруска отметила, что результатом довольна. Несмотря на то, что матч не является главным стартом сезона и вся подготовка направлена на чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе, к минскому старту спортсменка отнеслась очень серьезно.

После 22 видов программы команда Европы выигрывает у сборной США - 413:374. Соревнования на минском стадионе "Динамо" продолжаются.-0-