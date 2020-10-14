Международная ассоциация бокса планирует вернуть статус признания МОК к 2024 году

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная ассоциация бокса (AIBA) планирует вернуть статус признания Международным олимпийским комитетом (МОК) к Олимпийским играм в Париже в 2024 году. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Мы внимательно отнеслись к рекомендациям МОК. Группа мониторинга регулярно встречается с представителями AIBA, чтобы ассоциация могла вернуться на Олимпийские игры в Париже в 2024 году", - отметил временный президент AIBA Мохаммед Мустасан.

Как сообщалось, 30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм.

В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

На предстоящем конгрессе AIBA - 12-13 декабря - в ходе заседания будут проведены выборы президента AIBA и принят новый устав.-0-