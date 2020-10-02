Международная федерация бокса выберет нового главу в декабре

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нового главу Международной федерации бокса (AIBA) выберут в декабре 2020 года на конгрессе, который состоится 12-13 декабря 2020 года в онлайн-режиме. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Решение было принято на внеочередном заседании исполнительного комитета, который состоялся в формате видеоконференции. Помимо избрания нового главы АIBA на Конгрессе-2020 примут и новую конституцию организации.

Временный президент АIBA Мохаммед Мустахсан заранее разослал письма в национальные федерации, интересуясь мнением относительно формата, в котором должен проходить конгресс. Большинство сошлось на том, что виртуальное проведение собрания будет лучшим решением в условиях пандемии коронавируса.

Сообщается также, что в качестве технической базы для проведения голосования на Конгрессе-2020 будет использована система LUMI. Она уже была задействована в работе несколькими международными организациями, включая МОК и ASOIF (Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта).

"Уверен, это решение является наиболее уместным. Мы используем лучший опыт коллег, чтобы сделать этот Конгресс успешным", - прокомментировал данное решение Мохаммед Мустахсан.-0-