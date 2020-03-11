Международная федерация борьбы отложила старты олимпийской квалификации на более поздние сроки

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация борьбы(UWW) в связи со сложившейся в мире ситуацией вокруг коронавируса, отложила старты олимпийской квалификации на более поздние сроки. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ожидается, что европейский отборочный турнир в Будапеште состоится в середине мая, а Всемирный квалификационный старт "Последний шанс" примет София в начале июня. Старт в столице Венгрии согласно первоначальным планам UWW должен был состояться в марте нынешнего года, а состязания в главном городе Болгарии планировались на конец апреля – начало мая. Затем была распространена информация, что турниры пройдут без зрителей, но в итоге было принято решение о переносе сроков состязаний.

"Процесс определения участников Олимпиады будет происходить во время соревнований, но мы должны сохранять терпение и бдительность, поскольку мировое сообщество борется с пандемией. Здоровье и благополучие спортсменов является абсолютным приоритетом", - цитирует пресс-служба UWW президента организации Ненада Лаловича.

Напомним, ранее об отмене олимпийской отборочной регаты и двух этапов Кубка мира заявили в руководстве Международной федерации гребли. Также отменен чемпионат мира по фигурному катанию-2020 в Канаде.-0-