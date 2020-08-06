Международная федерация борьбы отменила решение о начале соревнований с сентября

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международной федерации борьбы (UWW) провел веб-заседание, на котором отменил свои прежние решения о возобновлении соревнований с сентября. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса под отмену попали чемпионат Европы среди юношей, который должен был пройти 5-11 октября в Польше, и континентальный форум среди юниоров, намеченный на 19-25 октября в Северной Македонии.

"Мы продолжим следить за складывающейся в мире эпидемиологической ситуацией, - прокомментировал данное решение президент UWW Ненад Лалович. - Мы серьезно относимся к здоровью наших спортсменов. Они вернутся на ковер, как только мы будем уверены в их безопасности".

Сообщается, что исполком Международной федерации борьбы вернется к дальнейшему обсуждению календаря 2020 года в следующем месяце. Пока не приняты решения в отношении планетарных форумов среди молодежи и юниоров, а также чемпионата мира среди взрослых, который намечен на декабрь этого года.-0-