Международная федерация борьбы утвердила сроки лицензионных турниров к Играм в Токио

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро Международной федерации борьбы утвердило сроки проведения международных стартов, в числе которых два лицензионных турнира к Играм в Токио. Такая информация размещена на сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что европейский квалификационный турнир состоится 18-21 марта 2021 года в Будапеште (Венгрия). Что касается всемирного отборочного старта, то его 6-9 мая примет София (Болгария). Чемпионат Европы 19-25 апреля пройдет в Варшаве (Польша). Впрочем, из-за пандемии сроки состязаний могут быть незначительно изменены.

У белорусских борцов на счету две олимпийские лицензии, которые были выиграны на чемпионате мира в Астане-2019. В стартах греко-римлян пропуск на Олимпиаду добыл Николай Стадуб в категории 87 кг, а в турнире по женской борьбе отличилась Ирина Курочкина (55 кг).

Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября.-0-