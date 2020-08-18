Международная федерация дзюдо установила правила участия в соревнованиях после возобновления сезона

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация дзюдо (IJF) согласовала протокол возобновления сезона. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Напомним, что федерация в июне сообщила о планах возобновить старты World Judo Tour с сентября.

Одним из главных условий, которые позволят вновь проводить состязания World Judo Tour, является тестирование спортсменов накануне турниров. Атлеты обязаны представить два отрицательных теста на COVID-19 и предъявить документы, подтверждающие, что минимум 14 дней у них не было никаких симптомов коронавируса нового типа. Тесты ПЦР должны быть сделаны с интервалом в 48 часов максимум за пять дней до прибытия на место соревнований.

Кроме того, дзюдоистам, тренерам и функционерам предстоят постоянные измерения температуры, которые будут проводиться в пунктах въезда в страну, где проходят соревнования, в местах проживания участников и на спортивных объектах.

Также из большого числа пунктов в протоколе стоит отметить социальное дистанцирование и обязательное ношение масок. Исключение сделано для спортсменов, которым правилами дзюдо запрещено надевать средства индивидуальной защиты во время соревновательных поединков. Кроме того, у дзюдоистов будет возможность выбрать - надевать маску или нет на разминках перед схватками.

Руководители IJF заявили, что все участники состязаний под эгидой организации должны неукоснительно соблюдать протокол, иначе их не допустят на мероприятия.-0-